Do soutěsek napadaly kameny a stromy. Hasiči v Českém Švýcarsku se už zaměřují na drobná ohniska

V Českém Švýcarsku hoří už šestnáctý den. Zdá se, že požár by mohl být zlikvidovaný do konce týdne. Hasiči se teď zaměřují na drobná ohniska u unikátní přírodní památky - Pravčické brány a na vrchu Bouřňák.

Foto: Ondřej Hájek, ČTK

Na průzkum vyrazily drony s termokamerami. Do Itálie se vrátila letadla Canadair, která o víkendu výrazně přispěla k likvidaci ohnisek požáru.

"Ta pomoc byla velmi výrazná, proto také bylo možné, aby odletěly, protože tady opravdu udělaly svoji práci. Myslím, že italské letouny už nebudou potřeba, to by muselo dojít k nějakému novému masivnímu rozšíření," prohlásil mluvčí hasičů Martin Kavka. Speciály hasily v Česku už minulý čtvrtek, pak se nečekaně vrátily do Itálie, kde také vypukl požár. Teď se v Česku zdržely déle.

Na záchranáře útočí i vosy

Foto: Vojtěch Hájek, ČTK

Mluvčí národního parku České Švýcarsko Tomáš Salov upozornil i na nepříjemné komplikace při hašení požáru. A to jsou všudypřítomné vosy, které oheň vyhnal. Jsou podrážděné kouřem a dezorientované: "Útočily i preventivně. Stalo se mi, že jsem během rozhovoru dostal žihadlo do spodního rtu, protože jsem hýbal pusou, a té vose se to nelíbilo."

V národním parku stále zasahuje kolem tisícovky hasičů. Podařilo se však výrazně zmenšit plochu požáru. Původně byl oheň více než tisícovce hektarů, teď je to 390.

I když bude požár uhašený, neznamená to, že se tam hned podívá veřejnost. Nejdřív se musí projít a zkontrolovat všechna zasažená místa.

Do řeky popadaly kameny i stromy

Vyhledávané soutěsky s lodičkami patří k hlavním turistickým atrakcím Hřenska a jsou hlavním zdrojem obživy. Zatím jsou však nebezpečné, prohlásil v České televizi starosta Hřenska Zdeněk Pánek (nezávislý). Do řeky Kamenice popadaly kameny i stromy z okolních skal.

"My se upíráme k datu 12. a 13. srpna. Podle posledních informací krizového štábu by mohly být završeny požární práce tak, aby ten úsek byl předán Správě národního parku. Teprve pak budeme moci vstoupit do soutěsek a zahájit příslušné práce. Geologové musí přezkoumat a zjistit stabilitu skalních svahů, neboť bez obezřetnosti není možné zahájit turistickou sezónu a plavbu v soutěskách, protože by mohlo hrozit zřícení skalních bloků do soutěsky." Výlet na lodičkách soutěskami v Hřensku jsou krásný zážitek|Foto: Daniela Pilařová, Český rozhlas

Letošní sezóna přitom patřila v Hřensku k těm dobrým. Po dvou covidových letech se Hřensko nadechlo a čísla návštěvnosti se začala blížit roku 2019, kdy přišlo na 400 tisíc návštěvníků.