České Švýcarsko v plamenech: Zničené domy, evakuace, zápach kouře po celé zemi

Stovky hasičů se zapojily do boje rozsáhlým požárem v Národním parku České Švýcarsko. Odhaduje se, že zachvátil asi třicet hektarů lesa. Rozsah škod zatím nelze odhadnout. V obci Mezná ale shořelo několik domů. Evakuovány byly desítky lidí. Kouř a dým se začal šířit téměř přes celou republiku. Likvidaci ohně odhadli hasiči na několik dnů. Požár podle nich patří mezi největší lesní požáry v 21. století v Česku.

Foto: Ondřej Hájek, ČTK

Hořet v Českém Švýcarsku začalo v neděli, hasiči vyhlásili nejvyšší stupeň požárního poplachu. Původní ohnisko mělo téměř 3 hektary, v pondělí odpoledne ale situaci začal komplikovat vítr a oheň se začal šířit do dalších částí lesa a také do obcí. V obci Mezná několik domů shořelo. Desítky obyvatel musely být evakuovány. Evakuováni byli i turisté a děti z tábora. V Hřensku hasiči ochlazovali pomocí výškové techniky skály za prázdnými hotely.

„Situace venku je naprosto šílená. Tohle jsem viděl jen v katastrofických filmech. Vydrží Sokolí hnízdo do rána? Nejspíš ne. Soutěsky, Janov, Hřensko... Ráno se budu bát vzbudit,“ napsal v pondělí na svém twitterovém účtu Filip Molčan, dobrovolný strážce parku České Švýcarsko, který situaci sledoval na místě.

V úterý dopoledne hořelo v oblasti už na zhruba 30 hektarech. Zasahovalo tam přes 400 hasičů, vrtulníky i letadla. Česko požádalo i o zahraniční pomoc. „Slovensko, Polsko, Itálie reagovaly na naší poptávku pomoci s leteckým hašením. Potřebujeme na místě vzhledem k hustému leteckému provozu techniku, která pojme co největší množství vody,“ napsali hasiči na Twitteru.

Annalena Baerbocková | Foto: Kateřina Šulová, ČTK

Německá ministryně zahraničí Annalena Baerbocková (za Zelené), která byla v době požáru na plánované návštěvě Česka, uvedla, že požár na českoněmeckých hranicích dokazuje, jak důležitá je přeshraniční spolupráce a také to, že klimatická změna je pro Evropu jednou z nejdůležitějších výzev.

„CO2 se nezastaví před hranicí, ani požár se nezastaví před hranicí,“ prohlásila. S odkazem na jižní státy Evropy, kde funguje síť letecké pomoci při hašení, ministryně řekla, že taková by mohla fungovat i ve střední Evropě.

Fenomén, který tady ještě nebyl

Vzhledem k povětrnostním podmínkám bylo už v noci na úterý cítit kouř od požáru na desítky kilometrů daleko. Podle hasičů se začal šířit v pásu téměř přes celou republiku. Lidé na sociálních sítích se ozývali z Prahy, Hradce, Poděbrad, Pardubic, Havlíčkova Brodu, Moravské Třebové, z Kutné Hory nebo třeba i z Rožnovska ve Zlínském kraji. „Tady u Jablonného v Podještědí je zakouřeno a z nebe padá popel. Tam u vás musí být peklo,“ napsal na Twitteru jeden z uživatelů.

Ředitel Národního parku České Švýcarsko Pavel Benda Českému rozhlasu řekl, že v oblasti jsou požáry každoročně, ale ne v takovém rozsahu.

Pavel Benda | Foto: Česká televize, ČT24

„Vždy se požár podařilo víceméně lokalizovat během jednoho dne, nicméně teď je druhý den situace ještě horší. To je fenomén, který tady ještě nebyl. A je to první požár, který postihnul i obytné budovy,“ konstatoval.

Podle starosty města Krásná Lípa Jana Koláře ale oheň nemusel České Švýcarsko zasáhnout v takovém rozsahu, kdyby v lesích nebylo ponecháno dřevo napadené kůrovcem. ČTK řekl, že se okolní obce obávaly podobného požáru již mnoho let. Rozšíření původního ohniska požáru by podle něj nenastalo, pokud by podél silnice byly vykácené bezpečnostní pruhy.

Mluvčí správy Národního parku České Švýcarsko Tomáš Salov ale sdělil, že pruhy byly vykácené po obou stranách silnice ze Hřenska do Mezní Louky a ani toto opatření rozšíření požáru nezabránilo.

Pomoc poškozeným

Pomoc lidem, které postihl požár, nabídl Úřad práce. Ti, kterým oheň vážně poškodil majetek, mohou získat dávku mimořádné okamžité pomoci.

Mluvčí Úřadu práce Kateřina Beránková informovala, že obracet se na úřady práce mohou také starostové, při odstraňování škod je možné zajistit pomoc veřejně prospěšných prací. Úřad práce je připraven poslat v případě potřeby své pracovníky do nejvíce zasažených oblastí, aby v místě udělali sociální šetření.

Jan Schiller | Foto: Česká televize, ČT24

Hejtman Ústeckého kraje Jan Schiller (ANO) Českému rozhlasu řekl, že také kraj je připravený všem poškozeným pomoct.

„Je to další rok, kdy tam nebude žádná sezóna. A uvidíme, jaká bude sezóna v příštích letech. Je to prostě poklad Ústeckého kraje, celé to území. A bohužel budeme ho mít takto zasažené, což nebude dobré. Ale budeme se muset s tím nějak vypořádat tak, abychom tam vrátili život a lidem pomohli,“ uvedl.

Podle ministryně životního prostředí Anny Hubáčkové (KDU-ČSL) se lidé do okolí požáru pravděpodobně nějakou dobu nepodívají ani po jeho uhašení - podle strážců národního parku totiž mohl oheň poničit ochranné sítě na skalách.