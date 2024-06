Hasiči zachraňovali z rozbouřené řeky Moravy vodáky, včetně dětí

Hasiči zachraňovali z rozbouřené Moravy deset vodáků, z toho pět dětí. U Mladče na Olomoucku se při splouvání řeky převrátili s kánoemi. Všichni byli podchlazení, ale neutrpěli zranění, uvedla večer na sociální síti mluvčí krajských hasičů Lucie Balážová. Hasiči apelují na vodáky, aby přizpůsobili své plány aktuálnímu stavu řeky po silných bouřkách s intenzivními srážkami a nepřeceňovali své schopnosti a zkušenosti.

Po nočních bouřkách rozvodněný tok plný naplaveného dřeva působil podle mluvčí problémy na několika místech. "S pomocí člunu jsme nejprve vytáhli rodinu, která z lodi přepadla do vody a v proudu se se dvěma dětmi držela stromů zasahujících do koryta. Pomohli jsme jim do člunu a poté je přepravili na břeh," uvedla Balážová.

Druhá hasičská posádka se člunem pomohla další skupině, která se rovněž převrhla do rozvodněné Moravy a nemohla se dostat bezpečně na břeh.