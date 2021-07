Havlíček: Česko by mělo dostavět další bloky jaderné elektrárny Temelín

Jaderná elektrárna Temelín by se měla v budoucnu dočkat rozšíření. Myslí si to ministr průmyslu a dopravy Karel Havlíček za hnutí ANO. Rozhodnout o tom má podle něj nová vláda. Uvedl, že v Temelíně by mohl vyrůst jeden nebo dokonce dva nové bloky elektrárny. Odůvodnil to omezováním spalování uhlí pro výrobu energie, které bude potřeba nahradit jinak. Začít stavět by se podle ministra mohlo po dokončení 5. dukovanského bloku ve druhé polovině 30. let. Společnost ČEZ by podle Havlíčka měla rozšiřování Temelína stejně jako dostavbu Dukovat financovat.