Havlíček pro SZ: ANO nenapadne korespondenční volbu u Ústavního soudu

Opoziční hnutí ANO nenapadne u Ústavního soudu (ÚS) novelu, díky které budou moci Češi žijící v cizině volit národní i evropské poslance nebo hlavu státu korespondenčně. Serveru Seznam Zprávy to sdělil první místopředseda ANO Karel Havlíček.

"Po dohodě s ústavními právníky a vyhodnocení celé situace jsme stížnost nakonec nepodali a nechystáme se k tomu. To, že je to účelovka, ještě neznamená, že to je protiústavní. Pochyby tam sice byly, ale šance by byla minimální," řekl Havlíček Seznam Zprávám.

Novinku budou moci krajané využít už letos při sněmovních volbách, což se pokoušely změnit opoziční hnutí ANO a také SPD, která u Čechů v cizině v minulých volbách příliš nebodovala. Obě hnutí při projednávání ve Sněmovně loni avizovala, že novelu možná napadnou u ÚS.

Zastánci hlasování poštou poukazovali na to, že je tato metoda běžná ve většině evropských zemí a že je nutné zpřístupnit volební právo i Čechům v rozlehlých oblastech, pro něž je časově i finančně náročné cestovat kvůli hlasování i stovky kilometrů nebo několik dní na zastupitelský úřad. Oponenti zpochybňovali soulad korespondenční volby s ústavními požadavky na osobní a tajné hlasování. Podle ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) by novela zákona o správě voleb u přezkoumání Ústavním soudem obstála.