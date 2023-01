Hejtman Vondrák zvažuje odchod z hnutí ANO, řekl Seznam Zprávám

Moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák zvažuje odchod z ANO. Důvodem je směřování hnutí. Ve druhém kole prezidentské volby dá hlas Petru Pavlovi, který kandiduje proti lídrovi ANO Andreji Babišovi. Vondrák to řekl webu Seznam Zprávy. V rozhovoru zároveň kritizoval sobotní tiskovou konferenci po vyhlášení výsledků prvního kola volby, na které Babiš na Pavla ostře zaútočil.

Vondrák už před prvním kolem volby hlavy státu veřejně deklaroval, že nebude volit Babiše, protože to není funkce pro něj. Zároveň kritizoval Babišův sobotní tvrdý verbální útok na Pavla a jeho minulost. "Myslím si, že pokud to má mít noblesu - a já si myslím, že budoucí prezident má mít noblesu - tak prostě to není cesta, kudy by se měla vést kampaň," uvedl Vondrák. Z pragmatického hlediska ale může jít o kampaň, která Babišovi pomůže k vítězství, připustil hejtman.

Vondrákovo rozhodnutí volit Pavla kritizovala předsedkyně poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová. Jeho postup považuje za nekolegiální. "Já osobně s tím nesouhlasím. Ale dobře, jestli chcete, tak já to klidně řeknu, je to podraz," řekla Schillerová Seznam Zprávám.