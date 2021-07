Hlavní hygienička: Zhruba čtvrtina nově nakažených v Česku má delta mutaci

Epidemie v Česku mírně zrychluje. Nákaza se v posledních dnech šíří především mezi mladšími ročníky v Praze a okolních okresech ve Středočeském kraji. Zhruba čtvrtina nově nakažených má přitom delta mutaci koronaviru. Českému rozhlasu to řekla hlavní hygienička Pavla Svrčinová. Hygienici podle Svrčinové mutaci delta hlásí z celé země. Nakažení mutacemi podle ní často souvisí s cestami ze zahraničí, Česko i proto od pátku mění pravidla návratu do země. Očkovaní a lidi s imunitou se do republiky můžou vrátit bez testu i karantény. Všichni ale musí vyplnit příjezdový formulář.