Testy už stačit nebudou. Vláda zpřísňuje opatření proti covidu

Vláda podle očekávání schválila návrh, podle kterého se od pondělí 22. listopadu s výjimkami nebudou testy uznávat jako covidový certifikát. Zdravotní pojišťovny nebudou lidem dál proplácet antigenní testy. Toto opatření s účinností od 22. listopadu se týká zavedení režimu ve službách, gastronomii, ubytovacích zařízení. Lidé se prokáží buď komletním očkováním, nebo proděláním nemoci. Výjimku budou mít děti, lidé s kontraindikací k očkování a lidé, kteří očkování právě podstupují.

PCR testem se mohou prokázat lidé v lázních. Tito lidé budou mít hrazených 5 PCR testů v měsíci. Očkovaní mají možnost nechat se otestovat PCR testem dvakrát za měsíc. Návštěvy ve zdravotnických a sociálních zařízení se mohou nově prokázat PCR testem nebo profesionálně udělanými antigenními testy. V těchto případech se ruší možnost samotestu.

Vláda zavede plošné testování ve firmách

Vláda podle premiéra Andreje Babiše (ANO) zavede plošné testování ve firmách. Příspěvek by měl být ve stejné výši jako na jaře. Počítá se s tím, že opatření bude platit do konce února příštího roku. Každý člověk, který půjde do práce, se bude podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (ANO) muset prokázat certifikátem o očkování, prodělané nemoci covid-19 nebo negativním testem. Zároveň zůstane možnost otestovat se antigenní samotestovací sadou na místě, a to pod dohledem. Testování se bude týkat jen neočkovaných lidí, vláda ale pravděpodobně podle Havlíčka schválí, že se budou muset testovat i očkovaní lidé nad 60 let.

Kabinet se také shodl na pokračování plošného testování ve školách. Právě ukončení testování ve školách odborníci kritizovali. Podle nich se vláda měla takzvaným bavorským modelem, který dál neuznává negativní testy, měla inspirovat kompletně. "Inspirovali jsme se v bavorském modelu, ale není to bavorský model. Aby se ty detaily neporovnávaly," řekl Babiš. Ve středu přitom hlavní hygienička Pavla Svrčinová hovořila o tom, že plošné testování nemá dostatečný efekt. Proto se podle ní po dvou kolech testování 22. listopadu a 29. listopadu pokračovat nemělo. Ministerstvo zdravotnictví chce testování ve školách nastavit tak, aby nemusely do karantény chodit celé třídy, jen nakažený žák.

Vláda ANO a ČSSD se sejde znovu v pátek v poledne, kdy rozhodne o přesném textu usnesení. Jednání bude pokračovat v pondělí večer, kdy ministři budou jednat o kompenzacích pro firmy. Kvůli dalším opatřením vlády, která ztěžují život neočkovaným, zájem o očkování proti covidu-19 roste. Z dat ministerstva zdravotnictví vyplývá, že očkováno proti covidu-19 alespoň jednou dávkou vakcíny je zhruba 60 procent Čechů, necelých 6,5 milionu osob.

Válek a AntiCovid tým jsou pro zachování testů PCR, na některé akce by neplatily

Budoucí ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) před jednáním vlády prohlásil, že je pro zachování testování na nemoc covid-19 PCR testy. Chce umožnit využívání PCR testů jako možnost pro vstup do řady provozoven služeb. Připustil, že na některé akce by PCR test neplatil. Podle něj po negativním PCR testu je do 72 hodin malá pravděpodobnost, že dotyčný někoho nakazí.

Válek také vyzval ke třetí dávce vakcíny pro seniory a rizikové lidi, kteří končí na jednotkách intenzivní péče. Zároveň uvedl, že u části očkovaných by bylo dobré udělat PCR test jako důkaz, že nejsou nakažení. Debata se podle Válka vede také o uznávání protilátek. "Protilátky existují, není to podvod, ale je to komplikované téma. Pojďme se tím zabývat a využít ku prospěchu občanů," řekl Válek a dodal, že kdo má protilátky, nebrání mu to v tom nechat se očkovat.

Asociace: opatření jsou neadekvátní vůči službám

Chystaná vládní opatření jsou podle Asociace hotelů a restaurací ČR (AHR) neadekvátní vůči službám. Nákaza se podle hlavní hygieničky Pavly Svrčinové nejvíce šíří ve výrobních závodech, ohnisky jsou také školy. Stát podle prezidenta AHR Václava Stárka stále více znepřístupňuje lidem služby, u kterých se ale neprokazuje, že by byly ohniskem nákazy.

Argument vládních představitelů, že Česká republika postupuje jako okolní státy, také není podle Stárka zcela přesný. V sousedních zemích mají podnikatelé v souvislosti s omezeními okamžitě nárok na podporu.