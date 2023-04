Hnutí ANO si udržuje náskok ve volebních preferencích, před ODS vede o 20 procent

Volby do Sněmovny by vyhrálo hnutí ANO skoro s 34 a půl procenty hlasů. Druhá ODS by získala 15 a půl procenta. Oproti únorovým preferencím si obě uskupení polepšila. Vyplývá to z aktuálního průzkumu agentury Median. Do dolní komory by se dostali ještě SPD, Piráti a STAN. Kolem pětiprocentní hranice potřebné pro vstup do Sněmovny se pohybují stejně jako v únoru vládní TOP 09, KDU-ČSL a také mimoparlamentní ČSSD. Průzkumu agentury Median se v březnu zúčastnilo přes 1000 respodentů.