Median: Ve volbách do Sněmovny by v květnu vyhrálo hnutí ANO, druhá by byla ODS

Ve volbách do Sněmovny by v květnu vyhrálo opoziční hnutí ANO. Vyplývá to z volebního modelu agentury Median. Hnutí Andreje Babiše by získalo 34 a půl procenta hlasů. Jeho podpora tak po dubnovém mírném poklesu opět stoupla. Druhá by skončila ODS s 15 procenty, to je stejně jako v dubnu. Po ní by následovali Piráti, čtvrtá by skončila SPD. Voliči by v květnu do Sněmovny podle modelu Medianu poslali šest politických uskupení, ze současných vládních stran by se tam nedostali jen lidovci. Průzkumu se od začátku května do začátku června účastnilo 1012 respondentů.