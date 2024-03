Hnutí Fridays For Future uspořádalo výroční stávku za klima

Desítky studentů z hnutí Fridays For Future protestovaly na Palackého náměstí v Praze za účelem upozornit na klimatickou krizi. Stávku za klima hnutí uspořádalo k pátému výročí první obdobné akce v Česku. Debata o klimatické krizi se sice od té doby posunula, stále však pro politiky není prioritou, sdělili mluvčí akce.

Podle Fridays For Future začínají lidé po celém světě pociťovat dopady klimatické krize a to například i díky teplotním rekordům z posledních měsíců. Politici jsou však podle hnutí stále málo ambiciózní a nečiní konkrétní kroky k řešení krize. Politika by měla podle organizátorů pomáhat a zvyšovat kvalitu našich životů, nejen zvyšovat zisky obřích korporací.