Hokejisté podlehli Kanadě 1:3 a skončí ve skupině třetí, nebo čtvrtí

Čeští hokejisté prohráli na mistrovství světa v Rize s Kanadou a skončí v základní skupině B třetí, nebo čtvrtí. Ve čtvrtečním čtvrtfinále se utkají se Švédskem, nebo Spojenými státy americkými.

O nasazení pro play off rozhodne večerní duel Lotyšska se Švýcarskem. V případě výhry Lotyšů skončí Češi čtvrtí a budou se stěhovat do Tampere na zápas s USA. Při vítězství Švýcarů v základní hrací době bude tým kouče Kariho Jalonena třetí a do Rigy za ním přiletí Švédové, zatímco Američané se v Tampere utkají se Slovenskem.