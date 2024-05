Hokejisté vyhráli na MS v Praze nad Británií 4:1. Vedení chce Pastrňáka a Zachu z Bostonu

Čeští hokejisté vyhráli na mistrovství světa v Praze nad Velkou Británií 4:1 a posunuli se do čela skupiny A. Svěřenci trenéra Radima Rulíka vedou o bod před Švýcarskem a Kanadou, které odehrály o zápas méně, a mají jistotu, že skončí nejhůře třetí. Poslední zápas ve skupině český tým odehraje v úterý od 16:20 proti Kanadě. Ve čtvrtek od 20:20 jej čeká čtvrtfinále.

U všech českých gólů byl kapitán Roman Červenka, který si připsal čtyři asistence a s osmi body za dvě branky a šest přihrávek je nejproduktivnějším českým hráčem na turnaji. Tři body za dva góly a jednu asistenci nasbíral Lukáš Sedlák. Český tým nastoupil už s útočníkem Martinem Nečasem, který dnes přiletěl a připojil se k národnímu týmu po vyřazení Caroliny ve druhém kole play off NHL.

Vedení hokejové reprezentace potvrdilo zájem posílit tým na mistrovství světa v Praze o útočníky Davida Pastrňáka a Pavla Zachu z Bostonu. Bruins v noci na sobotu prohráli s Floridou šestý zápas 2. kola play off a sezona NHL pro ně skončila. Oba hráče chtějí kontaktovat generální manažer reprezentace Petr Nedvěd s asistentem Martinem Havlátem, uvedl tiskový mluvčí reprezentace Ondřej Kalát. "Není to o tom, že bychom měli mít radost z vyřazení Bostonu, protože nikomu samozřejmě nepřejeme, aby z boje o Stanley Cup vypadl. Ale co se týká národního týmu, tak by k dispozici mohli být další dva velmi kvalitní hráči," řekl asistent trenéra Jiří Kalous.

Pastrňák, který za týden oslaví osmadvacetiny, patří k nejlepším hokejistům světa. Lídr ofenzivy Bostonu si v základní části tohoto ročníku NHL připsal v 82 zápasech 110 bodů za 47 branek a 63 asistencí. V bodování celé ligy byl pátý, mezi střelci skončil sedmý. Pokud obě opory Bruins projdou obvyklými posezonními procedurami včetně lékařské prohlídky, dorazí Čechům na šampionát během pár dnů tři výrazné posily. Již se k týmu připojil další útočník Martin Nečas, který s Carolinou vypadl v noci na pátek.