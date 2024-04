Hokejový útočník Voráček oznámil, že už se na led nevrátí

Hokejový útočník Jakub Voráček oficiálně ukončil aktivní kariéru. Čtyřiatřicetiletý mistr světa z roku 2010, který v NHL odehrál přes tisíc zápasů, absolvoval poslední soutěžní utkání v listopadu 2022 za Columbus. Následně byl mimo hru ze zdravotních důvodů a v této sezoně působil jako člen realizačního týmu extraligového Kladna. Konec kariéry potvrdil v rozhovoru pro CNN Prima NEWS.

"Na led už mě hlava a zranění nepustí. Teď už to můžu říct oficiálně. Je to součást hokejové kariéry. Všechno jednou končí a něco nového, někdy i krásnějšího, začíná," řekl Voráček. Kladenský odchovanec měl opakované problémy s otřesy mozku, kterých podle svých slov prodělal dvanáct. "Čtyři byly takové těžší, osm menších," uvedl. Účastník šesti mistrovství světa, olympijských her i Světového poháru odehrál v NHL 1058 zápasů, vstřelil 223 branek a přidal 583 asistencí.