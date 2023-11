Hollywoodský herec Keanu Reeves se svojí kapelou Dogstar přijede v létě na Rock for People

Na festivalu Rock for People vystoupí příští rok v červnu také hollywoodská hvězda Keanu Reeves se svojí rockovou kapelou Dogstar. Oznámili pořadatelé. Reeves, známý mimo jiné jako hlavní hrdina trilogie Matrix, není jen známým hercem, ale také uznávaným muzikantem a baskytaristou. Kapela vznikla už na začátku 90. let, ale téměř dvacet let nevystupovala. Znovu se tak stalo v květnu letošního roku a v říjnu vydala nové album. V hradeckém Parku 360 vystoupí od 12. do 15. června třeba také kapela Bring Me The Horizon nebo zpěvačka Avril Lavigne.

Kanadský herec Reeves, který se vedle Matrixu proslavil také ve filmové sérií John Wick, není jediným hollywoodským hercem, který se v Česku představil jako hudebník. Například hvězda akčních filmů Steven Seagal v roce 2014 na festivalu Rock for People vystoupil jako kytarista a zpěvák. Australský herec Russell Crowe poté, co letos převzal Křišťálový globus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii, se na filmovém festivalu v Karlových Varech představil také jako zpěvák skupiny Indoor Garden Party.