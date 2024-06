Votvírák, Rock for People, Metronome Prague 2024 – sezóna festivalů startuje

Divokej Bill | Foto: Tomáš Novák, Czech Radio

Festivalovou sezónu už tradičně startuje Votvírák. Jedna z největších hudebních akcí se koná na letišti v Milovicích. Letos nabízí vystoupení zavedených muzikantů, jako jsou kapely Kryštof, Rybičky 48, Divokej Bill, Xindl X, Mig 21, Pražský výběr, Michal David, Jaroslav Uhlíř, Petra Janů & Amsterdam a mnoho dalších hvězd. Své zastoupení tu bude mít i hip-hopová scéna prostřednictvím Rytmuse, Yzomandiase, Majk Spirita, Marpa a dalších. Chybět nebudou ani taneční vystoupení.

Rock for People

Legendární festival pro milovníky rocku a metalu se poprvé konal v roce 1995 na atletickém stadionu v Českém Brodě. Od roku 2007 se přesunul do Hradce Králové. Každoročně přivítá tisíce návštěvníků. Mezi největší taháky letošního ročníku patří The Prodigy, The Offspring, Bring me the Horizon, Sum 41, Yungblud, Avril Lavigne a mnoho dalších.

Metronome Prague 2024 a Raye

Lákavou nabídku připravil i Metronome Prague 2024, který se bude konat koncem června na pražském Výstavišti. Návštěvníci se mohou těšit na vystoupení Rayi, jedné z nejoceňovanějších britských zpěvaček současnosti, německé kapely Milky Chance, britského folkového hudebníka Michaela Kiwanuky a kultovní elektronické skupiny Kosheen, která oslaví své 25. výročí. Další hvězdou festivalu bude rapper Ghetts, dříve známý jako Ghetto.