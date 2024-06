Hospitalizovaných po zásahu bleskem ve Vratislavicích bylo 22, většinu propustí

Počet hospitalizovaných po nedělním zásahu bleskem v Liberci-Vratislavicích nad Nisou stoupl na 22, původně jich bylo 18. V ohrožení života není nikdo. Většinu zraněných dnes z liberecké nemocnice propustí. Novináře o tom dnes informovali zástupci Krajské nemocnice Liberec. Dva zranění dospělí jsou v jablonecké nemocnici, jedno dítě v pražském Motole. Jejich stav je stabilizovaný, zjistila ČTK od mluvčích nemocnic.

Tak vysoký počet zraněných po nedělním zásahu bleskem považují zástupci liberecké nemocnice za ojedinělou událost. "Co se týká zásahu bleskem, většinou to bývají jednotlivé osoby. Takže to, že by to byla skupina osob, to je extrémně vzácné, a tak velký počet osob v naší nemocnici určitě nebyl a nepamatuju ani v České republice," řekl dnes zástupce přednosty traumatologicko-ortopedického centra a primář traumatologie v Liberci Martin Křivohlávek.

Podle doporučení hasičů by se lidé za bouřky rozhodně neměli schovávat pod osamělými stromy nebo stát na okraji lesa. V tomto případě měli podle libereckého primáře oddělení urgentní medicíny Petra Kašáka štěstí, že stáli v místě, kde příliš nepršelo. "To znamená, byla tam nižší vlhkost a vedení elektrického proudu v té oblasti bylo nižší. Tím pádem byli jenom poranění ve smyslu dočasné poruchy vědomí," řekl dnes novinářům. Zranění po zásahu bleskem utrpěli lidé, kteří se schovávali pod stromem při akci ke Dni dětí v zámeckém parku ve Vratislavicích.