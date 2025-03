Hospodářská komora: České firmy spíše podporují zvýšení výdajů na obranu

České firmy si uvědomují strategický význam obranného průmyslu a spíše podporují zvýšení výdajů na obranu. Věří tomu, že může přinést dlouhodobou ekonomickou prosperitu a upevnit stabilitu české ekonomiky v očích investorů. Vyplývá to z aktuálního průzkumu Hospodářské komory. Průzkum Komorový barometr se uskutečnil od 21. ledna do 5. února, tedy před londýnskou schůzkou evropských lídrů a prohlášením českého premiéra o plánu na zvyšování obranných výdajů o 0,2 procenta HDP ročně až na tři procenta. Zapojilo se do něj 548 podnikatelů, zastoupeny jsou v něm názory mikro, malých, středních i velkých firem napříč odvětvími. Za důležité považuje obranné výdaje 82,6 procenta respondentů, 46,5 procenta podniků je vítá jako nástroj k posílení ekonomické stability a přilákání investorů.

"Český obranný průmysl má dlouholetou tradici a patří v mnoha segmentech mezi špičku v globálním měřítku. Současná geopolitická situace otevírá příležitosti pro jeho konjunkturu. Válka na Ukrajině vedla k poptávce po produktech českých firem a jsem přesvědčen, že tomu tak bude po mnoho následujících let i po skončení konfliktu. Důležité bude nejen posílení obrany východního křídla NATO, ale také obnova zásob, které byly v konfliktu vyčerpány. Čeští podnikatelé si tuto příležitost zjevně uvědomují," uvedl prezident Hospodářské komory ČR Zdeněk Zajíček.