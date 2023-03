Hospodářská komora letos čeká stagnaci HDP, příští rok růst 2,8 procenta

Hospodářská komora letos očekává hospodářskou stagnaci. V příštím roce by se ekonomika měla vrátit k růstu, hrubý domácí produkt by se měl zvýšit o 2,8 procenta. Inflace by v letošním roce měla být průměrně deset procent, příští rok zpomalí na tři procenta. Uvádí to makroekonomická prognóza, kterou představil prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý. "Česká ekonomika bude dále pod tlakem poměrně vysoké inflace, i když ta čísla se ve druhé polovině roku budou snižovat," řekl Dlouhý. Ke snižování inflace by podle něj měly přispět vyšší srovnávací základna minulého roku, zastavení růstu cen energií a pokles domácí poptávky. Průmyslová výroba letos podle komory bude stagnovat, příští rok se zvýší o 2,9 procenta. U maloobchodních tržeb prognóza letos očekává meziroční pokles o 3,4 procenta, v příštím roce růst o dvě procenta. Nezaměstnanost by měla být oba roky shodně na úrovni čtyř procent. Dlouhý ale upozornil, že vývoj nezaměstnanosti se bude lišit podle jednotlivých sektorů hospodářství.