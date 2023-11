Hostem Festivalu francouzského filmu bude 29. listopadu režisér Luc Besson

Hostem Festivalu francouzského film bude ve středu 29. listopadu Luc Besson. Režisér, scenárista a producent, který natočil dvě desítky celovečerních filmů, přijede do Prahy uvést svůj zatím poslední snímek DogMan. Diváci se s režisérem mohou setkat na projekci v kině Světozor. ČTK o tom dnes za distribuční společnost Bioscop informovala Jana Šafářová. Snímek byl uveden na letošním filmovém festivalu v Benátkách, kde byl nominován na cenu Zlatý lev pro nejlepší film. Do českých kin vstoupí 30. listopadu.

"Besson ve středu večer snímek DogMan osobně uvede a po projekci bude divákům odpovídat na jejich otázky," uvedla Šafářová. Režisér ve svém novém filmu popisuje příběh Douglase, kterého otec jako chlapce zavíral do kotců se psy. V dětství poznal jediné dvě věci: bolest působenou jeho nejbližšími a bezmeznou lásku a náklonnost psů. V dospělosti se jeho krátké chvíle štěstí v divadle, kde účinkuje jako herec, střídají s těmi, kdy ho žene smutek, bolest a touha po trestání bezpráví.

"Inspirace pro můj nový film částečně pochází z novinového článku o francouzské rodině, která zavírala své vlastní dítě do klece, když mu bylo pět. Z toho vyvstala otázka, co to s člověkem udělá mentálně. Jak někdo tohle přežije a co s ním udělá prožité utrpení? Tuhle myšlenku jsem se rozhodl prozkoumat prostřednictvím DogMana," uvedl ke vzniku filmu Besson.