Hotely přicházejí na silvestra o hosty, zájem je o ubytování na horách

Zájem o silvestrovské pobyty ve městech i některých větších horských hotelech citelně srazila vládní opatření proti šíření koronaviru. Rezervace na konec roku ruší hlavně cizinci nebo firmy, ale i Češi s objednáním vyčkávají, zda nepřijdou další restrikce. Před epidemií byla touto dobou už oblíbená místa beznadějně vyprodaná. Naopak penziony, chalupy nebo apartmány na horách registrují o pobyty na konci roku značný zájem, některé už mají plno. Vyplývá to z ankety ČTK v krajích. Negativní vliv na cestovní ruch v Česku měl podle provozovatelů například zákaz vánočních trhů nebo omezení otevírací doby restaurací a barů do 22:00. Navíc ubytovací služby pro rekreační účely mohou v současné době využít až na výjimky jen lidé s dokončeným očkováním a ti, kteří v posledním půl roce prodělali nemoc covid-19. I kvůli těmto omezením nové rezervace většinou nyní hoteliéři neevidují, lidé vyčkávají na vývoj situace. Vláda by podle prezidenta Asociace hotelů a restaurací ČR (AHR) Václava Stárka měla co nejdříve uvést, jaký režim bude platit na konci roku.