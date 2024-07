Hráči hazardu mohou nově žádat o vyloučení přímo při hře

Hráči hazardních her mohou ode dneška žádat o vyloučení z hraní přímo u provozovatelů hazardu, tedy při on-line hraní nebo v kasinu. Dosud bylo možné žádat o zápis do rejstříku vyloučených osob pouze prostřednictvím ministerstva financí. Nově je také možné nechat se vyloučit z hraní jen na 48 hodin, uvedlo ministerstvo v tiskové zprávě. Obě změny by podle něj měly přispět k zodpovědnějšímu hraní.

Novou možností je takzvaný panic button (tlačítko paniky), jehož aktivací se hráč vyloučí ze všech hazardních her na 48 hodin. Také tuto možnost musí ode dneška nabízet všechny legální on-line hazardní hry i kasina. Hráči mohou funkci využívat pravidelně či opakovaně, když si chtějí zamezit v nekontrolovaném hraní hazardních her.

Rejstřík osob vyloučených z hazardních her funguje od konce roku 2020. Opatření se týká například heren, kasin nebo kurzových sázek. Nevztahuje se třeba na tombolu na zábavě nebo na stírací losy. Nejčastěji v něm jsou zapsáni lidé z důvodu insolvence či pobírání dávek v hmotné nouzi. V červnu bylo v rejstříku podle ministerstva financí v rejstříku zapsáno 200.000 lidí, z toho 12.000 na vlastní žádost.