Hrad: Pellegriniho návštěva bude možností k nastavení otevřené komunikace

Středeční návštěva slovenského prezidenta Petera Pellegriniho v Česku bude podle hradního zahraničního odboru příležitostí k nastavení otevřené komunikace. Tématy jednání s českým prezidentem Petrem Pavlem budou vývoj na Slovensku i bilaterální vztahy. Zástupci odboru to řekli novinářům. Pellegrini tradičně zavítá do Prahy na první zahraniční návštěvu. Podle Hradu má za cíl potvrdit, že vztahy mezi zeměmi zůstávají výjimečné a jejich základ zůstává nedotčený nesouladem v některých zásadních zahraničněpolitických otázkách. Právě kvůli němu kabinet dříve odložil plánované mezivládní konzultace. Prezident Pavel se před necelými dvěma týdny sešel v Praze se Zuzanou Čaputovou, dnes už bývalou slovenskou prezidentkou, s níž má podle svých slov vzácný názorový soulad. Uvedl tehdy, že s Pellegrinim bude situace možná odlišná, má ale vůli navázat na to nejlepší ve vztazích na prezidentské úrovni.