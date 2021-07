Hraniční přechod Sudoměřice-Skalica zablokovali protestující proti opatřením

Asi 40 protestujících lidí s 15 vozy dnes zablokovalo hraniční přechod na Hodonínsku Sudoměřice-Skalica, jde především o Slováky. Požadují otevření hranic bez kontrol. Protest je poklidný a auta přes hranice jezdí takzvanou starou cestou. Slovensko zpřísnilo hraniční režim v souvislosti s šířením nakažlivější koronavirové mutace delta, která již byla potvrzena i na Slovensku. V týdnu nečekaně i uzavřelo menší hraniční přechody s Českem, které jsou ale již znovu otevřené.

Sudoměřice jsou v těsné blízkosti slovenské Skalice, lidé z obou stran hranic jsou propojeni rodinami a běžně chodí do druhého města na nákupy, za lékařem, do zaměstnání. Na místě je slovenská policie, hlídat by měla přejezdy na Slovensko. Cestující na Slovensko, kteří nebyli očkováni proti nemoci covid-19, musejí od pátku po vstupu do země nastoupit do karantény. Povinná izolace se nevztahuje například pro tranzitní dopravu a v přechodném období po dobu několika následujících týdnů ani na pendlery.