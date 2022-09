Slovensko obnovení kontrol na hranicích ze strany Česka chápe, chce ale jednání na úrovni EU

Vít Rakušan | Foto: Úřad vlády ČR

Policisté od začátku letošního roku zajistili na území Česka téměř 12 tisíc migrantů. Většinou cestovali do Německa. Nejčastěji šlo podle ministerstva vnitra o muže ze Sýrie. „Původně jsou ale z Turecka,“ doplnil ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). Ve spojitosti s tím zaznamenaly podle něj úřady i zvýšené aktivity organizovaného zločinu, tedy převaděčů.

Premiér Petr Fiala (ODS) ale ujistil, že je bezpečnostní situace v Česku stabilní. „Drtivá většina těchto nelegálních migrantů chápe Českou republikou pouze jako tranzitní zemi, nezůstává tady, ale my musíme udělat toto preventivní opatření, abychom si dokázali s tou situací dlouhodobě poradit a abychom odradili nelegální migranty od využívání této trasy,“ upřesnil Fiala.

Ilustrační foto: Václav Šálek, ČTK

Ministr zahraničních věcí Jan Lipavský (Piráti) zdůraznil, že obnovení kontrol na hranicích nemá tlačit na Slovensko, ale má řešit situaci v Česku. Rozhodnutí ho nijak netěší. „Ale musíme reflektovat realitu. Počet záchytů migrantů je vysoký. Kdybychom nezavedli jako vláda žádné opatření, nijak to nebude řešit situaci obcí kolem hranic, bylo by to nezodpovědné,“ uvedl ministr.

Nechceme znepříjemňovat každodenní život

Martin Vondrášek | Foto: René Volfík, Český rozhlas

Dočasné zavedení kontrol bude v první fázi trvat deset dní, tedy do 8. října. Hranice bude možné překračovat bez časového omezení pouze na 27 určených přechodech.

„Znovuzavedení kontrol bude i na zelené hranici v délce 251 kilometrů. Státní hranici lze překračovat pouze na vyjmenovaných hraničních přechodech, to znamená na 17 silničních, sedmi železničních a třech říčních,“ upřesnil policejní prezident Martin Vondrášek. Výjimku budou mít zemědělci, lesníci, myslivci či rybáři při výkonu své práce.

Foto: Ministerstvo dopravy ČR

Například turisté se podle policie po stezkách a cestách, které vedou po státní hranici nebo střídavě na území obou sousedních zemí, nemohou volně pohybovat. Překročení hranice mimo určená místa je po dobu znovuzavedení ochrany hranic přestupkem, za který lze na místě uložit pokutu do výše 5000 korun, po jeho projednání až 50 tisíc korun. Vondrášek ale věří, že veřejnost přijme opatření se shovívavostí. „Není naším cílem jakkoliv znepříjemňovat běžný život občanům,“ dodal.

Zvýšenou ostrahu zajistí společně s policii i celníci. Na jednu dvanáctihodinovou směnu může být zapojeno až 500 policistů a 60 celníků. Podle ministryně obrany Jany Černochové (ODS) by v případě potřeby mohli být nasazeni i vojáci, rozhodnutí vlády ale zatím počítá s využitím policistů.

Nelegální migranty bude česká policie vracet zpátky na Slovensko.

Slovensko rozhodnutí respektuje

Foto: Ministerstvo dopravy ČR

Slovensko krok Česka respektuje. Bratislava ale chce, aby se o tomto kroku jednalo na úrovni Evropské unie. „Slovensko bude prosazovat, aby se taková jednání uskutečnila. Uvedený krok kolegů z Česka má totiž vliv i na ostatní evropské země,“ uvedla mluvčí slovenského ministerstva vnitra Zuzana Eliášová.

Důležitou roli v otázce migrantů totiž hraje existence schengenského prostoru, dodala. „Faktem je, že Slovensko, Česko, ale i další země Evropy trpí takzvanou sekundární migrací. Lidé, kteří přicházejí, nechtějí v daných zemích zůstat, jen jsou pro ně migrační trasou,“ podotkla.

Uprchlíci | Ilustrační foto: EU Civil Protection and Humanitarian Aid, Flickr, CC BY-NC-ND 2.0

Slovenské ministerstvo vnitra zatím neupřesnilo, zda Bratislava podnikla dostatečné kroky proti nelegální migraci. Podle mluvčí Eliášové platí dohoda mezi Slovenskem a Maďarskem o tom, že obě země posílí hraniční hlídky na slovenském a maďarském území. Právě z Maďarska se na Slovensko v poslední době podle policie dostává množství běženců.