IDEA: ČR by měla navíc 10 mld Kč ročně, kdyby rodiče mohli pracovat tolik, kolik chtějí

Česko by mohlo ročně získat do rozpočtu z daní z příjmu a z odvodů deset miliard korun navíc, kdyby rodiče dětí do čtyř let mohli pracovat tolik, kolik si přejí. Brání v tom nedostatek školek a částečných úvazků. Ve své zprávě to dnes uvedl Institut pro demokracii a ekonomickou analýzu (IDEA) Ekonomického ústavu Akademie věd ČR. Ve své nedávné studii zopakoval, že Česko má v EU nejnižší míru zaměstnanosti matek s dětmi do čtyř let.

"Naplnění pracovních preferencí matek s dětmi tedy má potenciál do veřejných rozpočtů přinášet zhruba deset miliard korun ročně navíc," uvedla ve zprávě její autorka Klára Kalíšková. Podotkla, že suma odpovídá výběru daně z nemovitostí, výdajům na výzkum a vývoj na vysokých školách či dvojnásobku výdajů na dětské přídavky.