Inspekce: Počet dětí s odkladem povinné školní docházky se v Česku nesnižuje

Počet dětí s odkladem povinné školní docházky se v Česku podle České školní inspekce výrazněji nesnižuje. Ve školním roce 2021/2022 bylo z 360.490 předškoláků asi 21,2 procenta starších šesti let, tedy podobně jako o rok dříve. Vyplývá to z výroční zprávy inspekce. Odborníci dlouhodobě upozorňují, že v ČR dostává odklad výrazně větší podíl dětí než v jiných zemích. "Počet dětí, kterým byla povinná školní docházka o jeden rok odložena, je v ČR dlouhodobě stabilní a nedaří se jej snížit. Pozitivní změna nenastala ani po zavedení povinného předškolního vzdělávání," uvedla ČŠI. Poradny udílí dětem podle inspekce odklad nejčastěji kvůli nezralosti dítěte. Ve školním roce 2021/2022 důvodem pro udělení odkladu v 33,8 procenta případů. V dalších 23,4 procenta případů to byly poruchy výslovnosti, opožděný vývoj řeči a jiné logopedické vady. Méně časté byly poruchy soustředění či zdravotní postižení.