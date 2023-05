iRozhlas: Evidence skutečných majitelů zatím zůstane přístupná veřejnosti

Do evidence skutečných majitelů bude mít zatím dál přístup i veřejnost. Shodli se na tom právníci ministerstva spravedlnosti v analýze, kterou má k dispozici server iRozhlas. Resort už od loňského listopadu řeší, jestli veřejný přístup do evidence není protiprávní. Soudní dvůr Evropské unie totiž tehdy rozhodnul, že zveřejnění jmen koncových vlastníků je zásahem do jejich práva na soukromí. To potvrzuje i analýza ministerstva spravedlnosti. Zároveň ale uvádí, že bude strategické počkat na případný vývoj na evropské úrovni. Evidence skutečných majitelů má pomáhat v boji proti praní špinavých peněz a financování terorismu. Zákon o evidenci skutečných majitelů už český Parlament v minulosti jednou upravoval na podnět Evropské komise. Zákon je povinný pro všechny členské země unie a podmiňuje například čerpání evropských dotací.