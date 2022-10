iROZHLAS: Osm členů parlamentu nemá v pořádku majetková přiznání

Osm členů parlamentu nemá v pořádku majetková přiznání za loňský rok. Trojice poslanců odevzdala přehled majetku pozdě, u dalších tří je podle ministerstva spravedlnosti problém s neúplností údajů. Dva senátoři nepodali přiznání vůbec, uvádí web iROZHLAS.cz. Za porušení zákona o střetu zájmu hrozí politikům pokuta až 50.000 korun. Politici a někteří další veřejní funkcionáři musí dávat majetkové přiznání do centrálního registru vždy při nástupu do funkce, dále při odchodu z ní a také pravidelně každý rok. Učinit tak musí vždy do konce června. Opatření má zajistit, aby se při výkonu pracovních povinností nelegálně neobohatili. Jména zákonodárců, kteří povinnost nesplnili, ministerstvo spravedlnosti nesdělilo.