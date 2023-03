Jaderné palivo do Dukovan bude od příštího roku dodávat americký Westinghouse

Jaderné palivo do Dukovan bude od roku 2024 dodávat americká společnost Westinghouse. Dosud se v dukovanské elektrárně používalo palivo od ruské firmy TVEL, která spadá do ruského státního holdingu Rosatom. Ruský dodavatel zásobuje Dukovany téměř 40 let, od začátku provozu elektrárny. Po vypuknutí války na Ukrajině se však provozovatel elektrárny, polostátní ČEZ, rozhodl dodavatele z bezpečnostních důvodů nahradit. ČTK to dnes sdělil mluvčí ČEZ Ladislav Kříž. Westinghouse bude společně s francouzskou firmou Framatome dodávat od příštího roku jaderné palivo i do elektrárny v Temelíně.

Westinghouse bude palivo pro Dukovany vyrábět ve svém závodě ve Švédsku. Používat přitom bude podobný typ paliva, jaké vyvinul pro jaderné elektrárny na Ukrajině. Lišit se ovšem bude v některých technických detailech.