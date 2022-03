Vláda souhlasí s vyhlášením tendru na nový blok Dukovan. Plyn prudce zdražuje. Má Evropa plán, kdyby přestal proudit z Ruska?

Pokud by do Evropy přestal kvůli válce na Ukrajině proudit plyn z Ruska, má Česká republika zásoby na měsíc. Ropa by vystačila na víc než tři měsíce. Navíc cena plynu kvůli válce na Ukrajině a obavám z přerušení dodávek z Ruska do Evropy výrazně roste. Prodává se už za téměř 5 tisíc korun za megawatthodinu.

Nebude to jednoduché a vůbec ne levné

Má Česko připravené scénáře pro případ, že by dodávky plynu z Ruska skončily? To je otázka pro zvláštního zmocněnce pro energetickou bezpečnost Václava Bartušku.

"Teď bychom měli asi relativně klid, protože nás čeká jaro a léto. Přípravy na zimu by byly složité. Vztah mezi západem a Ruskem nyní prochází zásadní proměnou, která bude trvat zřejmě dlouho. Připravme se na to. Nebude to jednoduché, nebude to vůbec levné, ale nemáme jinou možnost."

Jaké je tedy řešení, odkud může Česko plyn odebírat?

"Podobně jako ostatní v Evropě máme napojení na plynovody do Norska a Alžírska, pak je nějaká zbývající těžba v Evropě, hlavně v Holandsku, ale ta se postupně snižuje. A pak je to zkapalněný zemní plyn z celého světa. Myslím, že by bylo v řadě případů u nás, v Německu a jinde na prvním místě nahrazení plynu jako paliva nějakým jiným palivem, nejčastěji mazutem a uhlím."

Podle Václava Bartušky je poctivé říkat, že by to byla zásadní změna pro Evropu. Hlavní problém by bylo nahradit palivo ve výrobě. Prioritou by však bylo vytápění domácností a kritické infrastruktury, jako jsou třeba nemocnice.

"Upřímně řečeno s takovou situací se Evropa ještě nesetkala. Máme připravenou řadu krizových scénářů, jednáme s dodavateli, ale tohle jsme ještě nikdo nezažil. Ta zkouška, pokud to nastane, bude pro všechny z nás první svého druhu."

Vláda souhlasila s vyhlášením tendru na nový blok Dukovan

Závažným tématem je není energetická soběstačnost Česka. Vláda odsouhlasila, aby ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN) podnikl potřebné kroky k vyhlášení tendru na výstavbu nového bloku Jaderné elektrárny Dukovany. Současné bloky elektrárny Dukovany je třeba odpojit nejpozději v roce 2045.

Podle ekologického hnutí Duha vláda spustí tendr na Dukovany bez slibovaných ekonomických analýz.

Aktuální situace v Evropě či ruská agrese proti Ukrajině vyvolaly podle Síkely mnoho otázek týkajících se české energetické bezpečnosti. Nedostatečná rozrůzněnost energetického mixu podle něj vede v jakékoliv zemi ke zranitelnosti. Navíc závislost na ruském plynu nebo ropě je strategicky nevýhodná.

ČR má podle Síkely i díky Evropské unii připraveny vyšší desítky miliard korun na rozvoj obnovitelných zdrojů.

"Bylo by velmi nezodpovědné, spoléhat se na to, že nám budou samotné obnovitelné zdroje v budoucnosti stačit. Bez jádra se tedy těžko dokážeme obejít," řekl. V současné době v energetickém mixu ČR tvoří jaderné zdroje zhruba 40 procent.