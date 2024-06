Janáček je operní hvězda, denně se někde na světě hraje, říká znalec

Prakticky nemine den, aby někde na světě, v operních divadlech či na koncertních pódích, nezaznělo některé dílo Leoše Janáčka. Skladatel, od jehož narození 3. července uplyne 170 let, je skutečnou operní star, řekl ČTK v rozhovoru Jiří Zahrádka, muzikolog a kurátor brněnského Janáčkova archivu. Dílem skladatele, který na uznání čekal do zralého věku a jako šedesátník prožil nejsilnější tvůrčí vzepětí, se Zahrádka zabývá tři desetiletí. Pořád je co objevovat, uvedl.

Janáček už ve světě dávno není vnímán jako autor jediné opery, slavné Její pastorkyně. Od 60. let minulého století hudební divadla hojně nasazují i další opery, zejména Příhody lišky Bystroušky, většinou už v českém originále, nikoliv v německém překladu Maxe Broda, a také Káťu Kabanovou.

"Pro mě je vrchol Věc Makropulos, tam už jsou hudba a slovo spojené v jedno, člověk je vnímá jako celek. Tam došel Janáček jako skladatel asi nejdál. Věc Makropulos se sice ve světě hraje, ale už méně. Může to být dáno i interpretační náročností," uvedl Zahrádka. Obdivuje také Glagolskou mši, kterou pokládá za nejvýznamnější dílo duchovní hudby 20. století. Zdůraznil, že Janáček - narozdíl od mnoha jiných skladatelů - nikdy nekomponoval na objednávku, ale vždy z vnitřní potřeby.