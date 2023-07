Festival Janáček a Luhačovice jubilejně

Kamila Stösslová a Leoš Janáček (vpravo) v Luhačovicích (1927) | Foto: archiv Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně

Festival Janáček a Luhačovice odstartuje zastavením u Janáčkovy busty v lázeňském areálu. Večer bude koncert na Lázeňském náměstí, vystoupí Český filharmonický sbor Brno, Filharmonie Bohuslava Martinů a pěvečtí sólisté. Zazní Dvořákova Symfonie č. 9 e moll Z Nového světa, která je považována za jedno z nejlepších děl symfonické tvorby všech dob, a dále mimořádné Janáčkovo dílo z jeho vrcholného tvůrčího období – Glagolská mše, kterou začal komponovat v Luhačovicích v roce 1926 při svém lázeňském pobytu v Augustiniánském domě.

Letošní program nabídne také koncert klarinetisty Irvina Venyše a Komorní filharmonie Pardubice, Smetanova tria, violoncellisty Petra Nouzovského a slovenského orchestru Slovak Sinfonietta Žilina i souboru Collegium Marianum. Janáčkovu klavírní tvorbu přiblíží Jan Jiraský.

Kromě koncertů si mohou návštěvníci vybrat ze tří výstav: Janáčkovy cesty, Luhačovice, prameny hudební inspirace a Příběhy krajiny a malířů Luhačovic. Nebude chybět komentovaná vycházka Luhačovického okrašlovacího spolku Calma nazvaná S Calmou za Janáčkem, filmové představení nebo zájezd do brněnského Památníku Leoše Janáčka. Pro děti bude připravený hudebně výtvarný kurz Dobrodružství s Bystrouškou.

Osud, Leoš Janáček, Národní divadlo moravskoslezské 2020 | Foto: Martin Popelář, Národní divadlo moravskoslezské Ostrava

Janáčkův Osud

Leoš Janáček jezdil do Luhačovic od roku 1903 každoročně až do své smrti v roce 1928. Složil tam celou řadu svých děl. Jedno z nich se ovšem v Luhačovicích přímo odehrává. Jde o operní dílo Osud. Jeho příběh se začíná odvíjet v roce 1903. Pro Leoše Janáčka byla první polovina roku doslova tragická. Pak se zjevilo světlo: v Luhačovicích potkal krasavici Kamilu Urválkovou. Ta ho silně inspirovala ke složené nové opery. Vzniklo tak dílo o lásce skladatele Živného a Míly Válkové, jejich dítěti Doubkovi, pomatené tchýni, která způsobí v životě rodiny katastrofu. Skvostná, novátorská hudba je všudypřítomná, ovšem děj je podle mnohých poněkud zmatený. Zřejmě právě proto se Leoš Janáček provedení Osudu nedočkal. Operu dokončil v první polovině roku 1905, v divadle v Brně byla uvedená až v roce 1958, tedy padesát tři let po svém vzniku.