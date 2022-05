Jihlava se rozloučila s Horáckým zimní stadionem, který čeká demolice

Poslední zápas mohli vidět diváci na jihlavském Horáckém zimním stadionu, který čeká demolice. K zemi tak půjde hala, v níž klub Dukla v minulosti slavil 12 mistrovských titulů v nejvyšší soutěži. Na akci s názvem Grand finále - Díky legendo dorazili například hokejisté Dominik Hašek, Petr Vlk, Oldřich Válek nebo judista Lukáš Krpálek.

Demolice arény z poloviny 50. let minulého století by mohla začít v červenci nebo v srpnu. V nové hale by se měly mimo jiné konat různé sportovní a kulturní akce. Město má na stavbu slíbených 500 milionů korun od kraje a předpokládá, že by do 300 milionů mohla přidat Národní sportovní agentura. Klub o zázemí pro zápasy během výstavby nového stadionu vyjednává v Pelhřimově, Jindřichově Hradci a v Havlíčkově Brodu.

Horácký zimní stadion byl postaven v letech 1954 až 1955 ve Smetanových sadech jako otevřené kluziště. Slavnostní otevření se konalo poslední den roku 1955. O 12 let později byl zastřešen, v roce 1989 přibylo venkovní kluziště a posilovna. Jedním z důvodů pro zbourání stadionu je chátrající zastřešení.