Kapří den. Nová městská slavnost v Jihlavě připomene slavnou obranu města

Jihlavu tehdy napadly oddíly moravské šlechty v době markraběcích válek. V čele oddílu stál Zikmund z Křižanova. Útok se městské posádce podařilo odrazit i díky minoritským mnichům, kteří na útočníky upozornili.

Mniši byli odměněni kaprem a sedmi groši

Přepadení Jihlavy v roce 1402 | Zdroj: Město Jihlava

Jihlavané si pak událost připomínali skoro 200 let Kapřím dnem, při němž byli mniši odměňovaní sedmi groši a kaprem, připomněl jeden z organizátorů Vojta Kolář.

"Je to hodně zapomenutý střípek z jihlavské historie. Velmi silný příběh o jihlavské pospolitosti a odvaze, který by stálo za to připomínat. Ta tradice tu byla od roku 1402, kdy se město statečně ubránilo nenadálému přepadení loupeživých rytířů a díky tomu začalo slavit Kapří den právě tím, že odměňovalo své obránce kaprem a sedmi groši. Je to neuvěřitelně silný příběh. Jihlavané se zničehonic dali během pár minut dohromady a ubránili se opravdu velké přesile."

Videomapping bude v místech, kde se událost odehrála

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Jihlavě | Foto: Jindřich Nosek, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0

Kapří den je novou městskou slavností. Přepadení Jihlavy připomenou v sobotu hry, jarmark, divadlo, komentované procházky i velký večerní komiksový videomapping.

V minulosti se konaly průvody přes celé město. Těmi se nechali inspirovat i dnešní organizátoři. Divadlo T.E.J.P. připravilo s dětmi z Ukrajiny nadrozměrné loutky rytířů a velkých kaprů.

"Budeme mít komentované prohlídky, které budou vycházet právě od kostela Nanebevzetí Panny Marie, kde se to odehrálo. Bude se procházet po místech, kudy k nám ti loupeživí rytíři vnikli, a bude se povídat o jihlavské historii. Vyvrcholením večera je velký komiksový videomapping, který proběhne na třech různých místech. Bude nejen vyprávět o tom, co se stalo, ale bude se odehrávat v místech, kde se to stalo."

Přepadení Jihlavy je zobrazené na vzácné fresce

Freska v kostele Nanebevzetí Panny Marie zobrazuje přepadení Jihlavy | Foto: Irena Šarounová, Český rozhlas

Přepadnout Jihlavu se v roce 1402 rozhodli šlechtici z okolních vsí a hradů. Hlavním cílem bylo osvobození uvězněného spolubojovníka. „Chtěli vydrancovat město, možná i obsadit," říká jihlavský architekt Martin Laštovička. Jihlava byla tehdy velmi významným královským městem.

Přepadení je zobrazené na vzácné fresce, která je v kostele Nanebevzetí Panny Marie. „Je to rarita. Myslím si, že nemáme v našich zemích starší zobrazení města. My si můžeme prohlédnout dokonce detaily staveb, jak vypadaly na začátku patnáctého století," připomněl architekt Martin Laštovička.

Jihlavské hradby | Foto: Irena Šarounová, Český rozhlas

Muzeum Vysočiny už letošní 620. výročí přepadení Jihlavy připomnělo 19. února turistickým pochodem. S nabídkou rybích specialit se připojí i místní restaurace.