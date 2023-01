Jihlavské zoo se zatím nepovedlo chytit rysa, který utekl před Vánoci

hovatelům z jihlavské zoologické zahrady se zatím nepovedlo odchytit samici rysa ostrovida, která ze zoo utekla krátce před Vánoci. Překonala oplocení, když šplhala vysoko do stromů. Podle různých zpráv, které dostává zoo od lidí, se rys zřejmě pohybuje do pěti kilometrů od Jihlavy. ČTK to řekla Simona Kubičková z marketingového oddělení zoo. Rysa zachytila i fotopast myslivců. "Lidé nám sem tam napíšou či zavolají, že rysa zahlédli nebo našli nějaké pobytové znaky. Všechno se to prověřuje," uvedla Kubičková. Nalezené stopy se dají vyfotit nebo si je zoologové zajedou prohlédnout na místo. Obtížněji se podle ní ověřuje to, jestli někdo skutečně rysa zahlédl nebo jestli to nemohlo být jiné větší zvíře. Podle Kubičkové je potřeba vytipovat lokalitu, kde se samice pohybuje, teprve pak by bylo možné připravovat nějaký způsob odchytu. Samice rysa si zřejmě dokáže venku obstarat nějakou potravu, mohl by to být třeba zajíc. "Je to zvíře, které je z naší přírody. Může být pro ni složitější sehnat potravu, ale víceméně, pokud si poradila doteď, asi je úspěšná," řekla Kubičková. Připomněla to, že rys se dostal ze zoo v době, kdy byl také sníh.