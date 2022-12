Jihlavská zoo hostila rekordní živý betlém

Živý betlém | Foto: Agentura Dobrý den

Výkon bude zapsaný v České knize rekordů, řekl Miroslav Marek z pelhřimovské agentury Dobrý den. Jaké dosavadní rekordy se lidem z Jihlavy podařilo překonat?

"My jako správci České databanky rekordů jsme svého času registrovali nejpočetnější živý betlém v areálu kláštera v Oseku u Teplic. Tam bylo 203 lidí. Asi za dva roky nato vytvořila Základní škola svaté Voršily v Praze 1 obří živý betlém s 213 žáky, rodiči, zaměstnanci a příznivci té školy. Samozřejmě všichni byli v kostýmech. Ale ani tento rekord nevydržel, protože v Zoologické zahradě ve Dvoře Králové nad Labem bylo v živém betlému už 231 postav."

To však není nic proti tomu, co předvedli v Jihlavě.

"Český rozhlas Vysočina inicioval vytvoření tradiční betlémské scény se svatou rodinou s třemi králi a s bezpočtem pastýřů, hospodyň, děveček, andělů a dalších figur, kterých dohromady nakonec bylo 375. Plus také čtyři poníci. To z toho důvodu, že se akce opět konala v zoologické zahradě.

Nejmladším účastníkem byla šesti měsíční dívenka Karolinka Hurdová, která představovala malého Ježíška. Původně měla být Ježíškem panenka, byť velmi věrně vypadající jako malé děťátko. Ale maminka s kočárem jela kolem, a my jako pořadatelé jsme ji tak trošku zmermomocnili a přesvědčili, že ji Marii a svatému Josefovi může svěřit. Ona byla strašně hodná, a celou půlhodinu vydržela v těch jesličkách, takže to mělo i takové úsměvné vyvrcholení. Většinu těch postav, i když přišli i lidé z řad veřejnosti, tvořili učitelé a žáci základní školy T. G. Masaryka z Jihlavy. Plus herci zdejšího Horáckého divadla. Škola si to opravdu vzala za své, ti pastýři, andělé, prostě všichni by mohli z fleku vystupovat coby profesionálně kostýmovaní v jakémkoliv divadelním představení."

Právě na kostýmy a organizaci jsem se chtěla zeptat. Nestrhla se rvačka o to, kdo bude hrát Josefa, kdo bude hrát Marii?

"Tam to bylo svěřené nejpovolanějším, to znamená hercům Horáckého divadla, kteří si to mezi sebou pěkně rozvrhli, takže tam žádná tlačenice nebyla. Ale i ti ostatní měli kromě kostýmu ještě jednu podmínku, aby mohly být započítáni do rekordu a ten mohl být oficiální. Každý musel mít alespoň jeden atribut, který k té postavě patřil. Pastýři měli třeba pastýřské hole, měli i zvonky, hospodyně přišli s košíkem. V něm nesly Ježíškovi jablka nebo vánočku, ale taky husu. Takže to byla opravdu podívaná na všechny strany, kam člověk mohl mrknout."