Jizerskou padesátku vyhráli Nor Nygaard a Švédka Dahlová, Smutná byla desátá

Jizerskou padesátku vyhráli norský běžec na lyžích Andreas Nygaard a Švédka Ida Dahlová. Češka Kateřina Smutná, která se pro tento závod vrátila mezi elitu po ukončení profesionální kariéry, obsadila po loňském třetím místě desátou příčku. Mezi muži byl z českých závodníků nejlepší dvacátý Jiří Pliska, veterán Stanislav Řezáč obsadil 23. příčku.

V ideálních podmínkách se jelo velmi rychle. Na vlastní kůži to pocítil i nejlepší Čech Pliska. "Bylo hrozně vysoké tempo od začátku. V prvním kopci jsem nechal všechno, takže jsem myslel, že už to nedojedu. Pak už to bylo krásné, pak jsme si jeli svoje tempo ve skupince a bojovali jsme do konce," vyprávěl. Dvě místa za ním skončil Švéd s českými kořeny Max Novak, který pomýšlel na boj o vítězství. "Lyže mi vůbec nejely první polovinu, takže katastrofa," posteskl si.

Dvojnásobná vítězka Jizerské padesátky Smutná se na chvíli vrátila do závodů desátým místem. "Rozhodně jsem spokojená, mým cílem bylo být do desátého místa a jsem přesně desátá. Hrozně se mi to dneska líbilo. Ale prvních pět kilometrů to pro mě byla sebevražda. Bylo to strašně rychlé, ty holky jsou rozzávoděné. Pak se to nějak rozjelo a jelo se mi fakt hezky," pochvalovala si.