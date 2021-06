Jižní Moravou se přehnalo tornádo. Tři oběti na životech, desítky raněných, zničené domy

Na následky bouřky, která ve čtvrtek večer a v noci zasáhla jižní Moravu, zemřeli tři lidé. České televizi to dnes ráno řekla mluvčí jihomoravské záchranné služby Michaela Bothová. Bouře s kroupami o velikosti tenisových míčků i s tornádem se ve čtvrtek večer prohnala především na Břeclavsku a Hodonínsku. Bouře ničila domy, auta i zeleň. Bothová uvedla, že záchranáři ošetřili a do nemocnic poté převezli 63 lidí, z toho deset bylo deset těžce zraněných. Čísla se ale mohou měnit.

V oblasti pracují záchranáři

Všechny jednotky integrovaného záchranného systému včetně záchranných útvarů a USAR týmů, které vyhledávají lidi pod sutinami, se přesunují na Hodonínsko. "Všechno, co má ruce a nohy, tam jede. Už také probíhá debata o nasazení armády," uvedl ministr ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Premiér Andrej Babiš (ANO) na twitteru uvedl, že se nemůže kvůli počasí vrátit z Bruselu do ČR. O pomoc postiženým oblastem požádal vicepremiérku Alenu Schillerovou (za ANO). Prezident Miloš Zeman poděkoval Integrovanému záchrannému systému za pomoc, zasaženým lidem vyjádřil účast.

Policie uzavřela pro civilní vozidla Hodonín, Hrušky, Moravskou Novou Ves a Týnec. V terénu je 22 jednotek z jižní Moravy, ale pomáhají i záchranáři ze Zlínského, Olomouckého a Pardubického kraje i z Vysočiny a také záchranáři ze Slovenska a Rakouska. Rakušané na bouřemi poničený jih Moravy poslali dvě desítky sanitek a dva záchranářské vrtulníky, Slovensko sedm sanitek. Téměř celá dálnice D2 ve směru na Brno je uzavřená, slouží pouze pro přesun složek Integrovaného záchranného systému (IZS).

Mikulčice na Hodonínsku podle starostky Otáhalové vypadají jak po válce. V obci se převrátil autobus, lidem zajišťují přístřeší ve sportovní hale. Hodonín svolal krizový štáb, tamní nemocnice eviduje desítky zraněných, které přivážejí záchranáři i lidé auty. Bouřka poničila domy, auta i zeleň. Záchranáři vyhlásili mimořádnou událost třetího stupně.

V Hodoníně bouřka odnesla střechu sportovní haly, poničila atletický stadion i s tribunou a také domov seniorů. Podle místostarosty Libora Ambrozka (KDU-ČSL) je třeba dům evakuovat. Mimořádně silná bouře postihla i Zoo Hodonín, popadaly stromy, zničené jsou ohrady, psí útulek podle ředitele v podstatě neexistuje. Zvířata přežila.

Podle starosty Hrušek je poloviny obce srovnaná se zemí

Podle starosty Hrušek na Břeclavsku Marka Babisze je prakticky polovina obce srovnaná se zemí. "Obcí se prohnalo tornádo, půl obce je srovnaná se zemí, zůstaly jen obvodové zdi bez střech, bez oken. Kostel nemá střechu, je bez věže, auta byly mrštěné na rodinné domy, lidé se neměli kam schovat. Obec od kostela dolů prakticky neexistuje. Škola je bez fasády, bez střechy, ke školce jsem se ani nedostal. Vyvrácené jsou stoleté lípy, smrky, je to šílené," uvedl místostarosta Marek Babisz. "Zachránil jsem maminku s dvouměsíčním miminkem, říkala, že střecha souseda byla u nich na dvoře. Neměli kam jít, jsou u nás," uvedl Babisz.

Je to tady jako v Americe, říká místostarosta Lužic

V Lužicích na Hodonínsku je postižená asi polovina obce. Lidi tam evakuují do sokolovny. Postižena je asi třetina obce Lužice. Podle místostarosty Jakuba Buchty jsou domy jsou bez střech. V lokalitě jsou postiženy i další obce.

"Je to tady jako v Americe, domy jsou bez střech, poničené, stromy vyvrácené, průmyslové podniky, ty dva největší, co tady máme, mají vysklená okna. Momentálně lidi evakuujeme do sokolovny a zajišťujeme jim to nejnutnější. Jde o desítky lidí, především ty, co přišli o střechu nad hlavou," uvedl Buchta. Ve Valticích na Břeclavsku padaly kroupy velké jako tenisové míčky, uvedl starosta. Na radnici jsou rozbitá okna, kroupy rozbíjely auta.

Jihomoravský hejtman Grolich požádal armádu zatím o nasazení dvou ženijních jednotek. Armáda uvedla v pohotovost i 7. mechanizovanou brigádu. Nejvíce zasažené jsou podle hejtmana Lužice, Mikulčice, Moravská Nová Ves a Hrušky. Lidé na sociálních sítích svolávají na další dny pomoc pro Hodonínsko, sdílejí fotky, videa, zjišťují situaci ve svém okolí a děsí se další bouřky.

Lidé začínají posílat peněžní dary

Lidé i firmy začínají posílat peněžní dary na odstraňování škod. Sbírku vyhlásila například Nadace Via prostřednictvím portálu Darujme. Na kontě sbírky rychle přibývají peníze. Do 23:30 lidé poslali kolem půl milionu korun, během následujících deseti minut přibylo dalších 250.000 korun.

Peníze bude shromažďovat také Diecézní charita Brno. Telefonní operátor T-Mobile posílá podle mluvčí Zuzany Svobodové přes neziskovou organizaci Adra dar pět milionů korun na záchranné práce, základní potřeby pro zasažené domácnosti a odstraňování škod.