Jméno nově narozeného gorilího mláděte v Zoo Praha vybere světoznámá bioložka Goodallová

Jméno mláděte gorily nížinné, které se samici Kijivu narodilo předminulý týden v pražské zoologické zahradě, vybere slavná britská bioložka, znalkyně primátů a ochránkyně přírody Jane Goodallová. Jméno se lidé dozvědí v sobotu 11. května v zahradě v rezervaci Dja. Pohlaví nově narozené gorily zoo určí na základě testu DNA z trusu mláděte. ČTK to řekl ředitel Zoo Praha Miroslav Bobek. Uvedl, že podle vzhledu by nové mládě mohla být samička. Kijivu přivedla potomka na svět v pátek 12. dubna. Jde o druhé gorilí mládě narozené v Praze v tomto roce. Na začátku ledna se narodila samička, která dostala jméno Mobi. Kijivu je babičkou gorilí samice Duni, které se Mobi narodila. Jak v případě Mobi, tak i nyní u potomka samice Kijivu, je otcem mláděte samec Kisumu. Jméno nově narozeného gorilího mláděte vybere světoznámá britská bioložka, která se zabývá výzkumem primátů, Jane Goodallová. "Její zásluhy o ochranu zvířat jsou nezměrné. Už před lety ji zaujal náš projekt Toulavý autobus a opakovaně navštívila naši zoo," řekl ČTK Bobek. Projekt Toulavý autobus je naučný program pro školní děti v Kamerunu, děti z programu vybrali jméno Mobi pro samičku narozenou v lednu. Přírodovědkyni Goodallové je 90 let a velkou část své kariéry se věnovala studiu chování šimpanzů v přírodním parku v Tanzanii. Přednášela v mnoha zemích a navštívila i Českou republiku.