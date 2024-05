Gorilám se v pražské zoo daří. Nejmladší samičku pokřtila britská bioložka a ochránkyně přírody Jane Goodallová

Mobi | Foto: Zuzana Jarolímková, iROZHLAS.cz

První Mobi přišla na svět začátkem ledna. Její matka Duni je prvorodička a je to vnučka Kijivu, které se před pár týdny také narodilo mládě.

"Je to už její několikáté mládě a probíhá to všechno naprosto v pořádku. Samozřejmě jsme nesmírně rádi, že kmotrou toho mláděte se stala slavná ochránkyně přírody Jane Goodall, která mu také vybrala jméno. To jméno zní Gaia. Gaia odkazuje jednak na matku zemi, jednak na výzkum Jane v Gombe. Čili má to jméno víc významů," prohlásil ředitel Zoo Praha Miroslav Bobek.

Jane Goodall | Foto: Daniel Ordóñez, Radio Prague International

Otcem obou mláďat je samec Kisumu, který sem s Duni přišel v roce 2022.

"Jane je v Zoo Praha už po třetí. Poprvé ji sem přivedl zájem o náš projekt Toulavý autobus, který se v Africe zaměřuje na vzdělávání dětí, na osvětu a zprostředkovaně na ochranu goril a dalších zvířat. Navázali jsme spolu velmi přátelský vztah, takže se sem ráda vrací. Je to pro nás samozřejmě veliké potěšení, veliká pocta a vlastně dlouhodobě jsme se bavili o tom, že bychom udělali nějakou českou odnož jejího projektu Roots & Shoots. To jsou skupiny dětí i dospělých, které se snaží pomoci přírodě, hlavně ve svém okolí. Když to zjednoduším, jsou to takové skupiny ochrany přírody."

Foto: Daniel Ordóñez, Radio Prague International

Mobi poputuje do jiné zoo, aby mohla mít mláďata

Jak prohlásil hlavní chovatel goril Martin Vojáček, nejmladším členům tlupy goril se daří dobře a matky se o ně výborně starají.

Miroslav Bobek | Foto: Daniel Ordóñez, Radio Prague International

"Mobi se narodila Duni, to je prvorodička, kdežto Kijivu má už páté mládě, takže tam jsou vidět zkušenosti. Kijivu hned po porodu věděla, jak mláděti pomoct při kojení, přidržovala mu hlavičku a vůbec nás nenapínala. Samec Kisumu se zatím na výchově mláďat nepodílí, ale plní takovou ochranářskou funkci v té tlupě. Gorilí mláďata se v lidské péči rodí 50 na 50, polovina samců, polovina samec, ale tím, že to jsou harémová zvířata, tak do chovu je potřeba víc samic. Mobi tady určitě nezůstane, až dosáhne pohlavní dospělosti, tak poputuje do jiné zoologické zahrady, aby mohla mít vlastní mláďata, protože tady je jediný dospělý samec její otec."

Jane Goodallová byl můj idol od šesti let, řekla šťastná dražitelka

Ředitel zoo Miroslav Bobek dodal, že přírodovědkyni Goodallové je 90 let a velkou část své kariéry se věnovala studiu chování šimpanzů v přírodním parku v Tanzanii. Přednášela v mnoha zemích a navštívila i Českou republiku.

Foto: Daniel Ordóñez, Radio Prague International

"Jane oslavila devadesátiny a objíždí celý svět, aby je slavila a současně dělala fundraising pro své aktivity. O tom svědčí, že je nesmírně vitální, ale hlavně je nesmírně laskavá, vzdělaná, nápaditá a charismatická. Konec konců tady vlastně vyhlásila dražbu jedné knížky, kterou jsme přeložili a úplně bezprostředně jsme ji vydražili. Zkrátka, ví jak na to."

Knížka je o luskounech a jmenuje se Pangolina. Vydražila ji paní Anna. Částka to není malá. Nelituje?

"Ne, nelituji. Asi jsem trošku i soutěživá, ale tohle bylo pro mě naprosto zásadní setkání. Paní Jane je můj idol od mých šesti let, kdy mi strejda půjčil její knížku Nevinné bestie. Ta ještě nebyla o šimpanzech, ale její část byla o hyenách, které jsou od té doby mým nejoblíbenějším zvířetem. Málo kdo to chápe. Pak jsem dostala knížku Ve stínu člověka, kterou jsem přečetla snad 20krát a poslední dobou sleduji její práci v nadaci."

Filip Mašek | Foto: Daniel Ordóñez, Radio Prague International

Tiskový mluvčí zoo Filip Mašek dodal, že Jane Goodallová považuje pražskou zoo za jednu z nejlepších.

"Jane tvrdí, a je to někdy možná trošku kontroverzní vůči ekologickým aktivistům, že spousta zvířat se má lépe v zoo než v přírodě. Viděla nějakou zoo v Americe, a spokojené šimpanze. Pozorovala je tam několik dní, a před mnoha lety došla k závěru, že na jistých místech planety už není bezpečné ta zvířata vracet do přírody, protože ohrožení pytláky je tak vysoké, že těm zvířatům se lépe daří v zoologických zahradách. Samozřejmě je dělí na špatné a dobré zoo a dle jejích slov Zoo Praha je jednou z těch nejlepších, co navštívila, a my jsme na to pyšní."