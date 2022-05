Letošní novinky v českých zoo: Expozice jaguárů i pavilon goril

Expozice Jaguar Trek v Zoo Zlín | Foto: Roman Verner, Český rozhlas

„Po 20 letech se vracíme k chovu jaguárů. Chtěli jsme vybudovat něco jedinečného," řekl ředitel zlínské zoo Roman Horský k nově otevřenému pavilonu jaguárů. Zahrada pro ně vybudovala areál o rozloze dva tisíce metrů čtverečních. Je největší v Evropě.

Žít v něm bude mladý pár jaguárů, který si bude užívat jak rozhlehlý venkovní výběh, tak zimní expozici.

Expozice Jaguar Trek v Zoo Zlín | Foto: Roman Verner, Český rozhlas

"Z velkých koček se podle mne pro jaguáry staví asi úplně nejhůř. Jsou to houževnatá a silná zvířata, na rozdíl od jiných velkých koček mají rádi vodu. Expozice musí být zastřešená," uvedl Horský. Potřeba bylo také postavit zázemí, které zabírá třetinu expozice, aby se zvířata dala případně rozdělit, nechybí řada bezpečnostních prvků.

Čtrnáctiměsíční jaguáří samec Danny je z Dánska, jeho nová partnerka Yuna z Německa. Chovatelé věří, že dvojice dravých koček po aklimatizaci přivede na svět i potomky. Samec je černě zbarvený, samice je žlutočerná. K jídlu dostávají kuřata, hovězí maso, křepelky a králíky. Krmná dávka je asi 12 až 14 kilogramů za týden.

Samec Danny | Foto: Roman Verner, Český rozhlas

Nový pavilon goril v trojské zoo

Nový pavilon goril v Zoo Praha | Foto: Petr Hamerník, Zoo Praha

V pražské zoologické zahradě nyní pokračují poslední úpravy a dokončovací práce na pavilonu goril. Postupně se tam začnou stěhovat jeho noví obyvatelé. Návštěvníkům by měl se slavnostně otevřít letos 28. září. Celá expozice bude stylizovaná do výpravy po africkém Kamerunu.

„Je to taková cesta africkým venkovem, nejprve na okraj pralesa a potom do nitra tropického deštného lesa. Kromě toho, že jsou tam umělé kmeny, bude tam opravdu ohromné množství zeleně. Bude tam také například prostorový zvuk, který se natáčel přímo v Kamerunu,“ prozradil Českému rozhlasu ředitel pražské zoo Miroslav Bobek.

Nový pavilon goril v Zoo Praha | Foto: Petr Hamerník, Zoo Praha

Investice vyšla na 300 milionů korun a rozlohou je to vůbec největší areál v celé zoo. Podle Bobka byl vyprojektován a umístěn tak, aby co nejvíc splynul s terénem, takže se svojí zelenou střechou nijak nenarušuje krajinný ráz Trojské kotliny.

Arktická expozice s ledními medvědy

Současný výběh ledních medvědů v Zoo Praha | Foto: Ondřej Tomšů, Radio Prague International

Nový domov by měli v trojské zoo najít po skoro sto letech také lední medvědi. A to nové arktické expozici, na jejíž stavbu už Praha získala územní rozhodnutí. Stávající expozice totiž pochází ze 30. let minulého století a podle ředitele Bobka už nevyhovuje standardům chovu a péče o lední medvědy. Mimo jiné i proto, že je orientovaná na jihovýchod, takže tam v létě je příliš teplo, nestačí ale ani rozlohou a zázemím.

Miroslav Bobek | Foto: Khalil Baalbaki, Český rozhlas

Nová arktická expozice bude v severozápadním cípu zoo, kde jsou nejvhodnější mikroklimatické podmínky, rozlohu bude mít asi osm tisíc metrů čtverečních a lední medvědi tam budou mít k dispozici dva rozsáhlé expoziční výběhy, každý se dvěma bazény se slanou vodou.

„Bude tam vidět lední medvědy pod vodou, bude je vidět z úrovně terénu. Pavilon by měl být dimenzován tak, aby vyhovoval na následující desítky let. Pokud bychom tuto možnost neměli, lední medvědi v Praze zůstat nemohou,“ uvedl Bobek.

Vizualizace chystané expozice Arktida. Autorem návrhu je akad. arch. Vlastimil Vagaday. | Foto: Zoo Praha

Stavět by se mohlo začít příští rok. Návštěvníkům tam bude sloužit i stylové občerstvení zaměřené na speciality z mořských ryb.

Zoo ale připravuje i další projekty, například velkou asijskou expozici, jejíž součástí by měly být i koně Převalského. Část stáda z pražské Zoo je teď ve výběhu na dívčích hradech, dělníci by pro ně ale měli vybudovat nové výběhy i stáje. Hotovo by mělo být nejspíš v roce 2024.