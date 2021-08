Johnny Depp v obležení fanoušků uvedl na festivalu další film

Davy fanoušků dnes opět čekaly na hvězdu končícího festivalu v Karlových Varech, amerického herce Johnnyho Deppa. Zatímco v pátek byl v obležení hotel Thermal a jeho okolí, dnešní projekci umístili pořadatelé do mnohem menšího Městského divadla, v němž Depp uvedl film Minamata. Ztvárnil v něm hlavní roli a produkoval ho.

Ve filmu režiséra Andrewa Levitase hraje Depp amerického fotožurnalistu Williama Eugena Smithe (1918 až 1978). Ten se za druhé světové války se účastnil jako fotoreportér bojů v Atlantiku a Pacifiku a v květnu 1945 byl vážně zraněn. Po válce fotografoval pro časopis Life. Film Minamata vypráví o počátku 70. let, kdy Smith žil v japonském rybářském městě Minamata. Místní obyvatelé tam trpěli otravou rtutí, kterou do oblasti vypouštěla chemická továrna. Snímky této zkázy od Eugena Smitha se dostaly do předních světových médií, což mimo jiné vedlo k vyplacení odškodného obětem a továrna musela učinit opatření k zastavení znečišťování životního prostředí.