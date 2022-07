Dali si slovo. Jak těžké bylo ho dodržet? Příběh notáře a jeho ženy z let 1968 a 1969 ve filmu Slovo

Film sleduje příběh manželů Václava a Věry v letech 1968 a 1969. Vzájemně si dali slovo, že budou stát při sobě v časech dobrých i zlých. Slíbili si, že budou mít pevné postoje a nepřekročí určité morální a společenské hranice. Inspirací se pro režisérku Beatu Parkanovou stali při psaní scénáře její prarodiče.

Slovo | Foto: Bontonfilm

„V době, kdy jsem psala scénář, to byl rok 2016, jsem hodně řešila svůj vztah ke slovu v osobním životě. Jak ho držím já, jak ho drží lidé v mém okolí. Tehdy mě trošku trápila určitá malověrnost k dohodám, k tomu, co by mělo platit, k tomu, co se řekne. A do toho přišel příběh babičky a dědy z roku 1968 a 1969. Ten příběh jsem od nich znala, protože mi to jako malé vyprávěli. Já jsem s nimi hodně vyrůstala. A to se potkalo - hledání mého osobního tématu s jejich příběhem. Říkala jsem si, na tom půjde dobře ukázat, jak to vypadá, když vás život zkouší z toho slova, vy jste opravdu v mezních situacích a prokazujete svůj charakter nebo sílu.“

Film tak nabízí mimořádně sugestivní portrét rodiny notáře Václava Vojíře, maloměstské morální autority, a jeho obětavé ženy Věry.

Producenti měli odvahu obsadit méně známou herečku

Do hlavních rolí obsadila Beata Parkanová známého herce Martina Fingera a méně známou herečku Gabrielu Mikulkovou.

Martin Finger a Gabriela Mikulková | Foto: Bontonfilm

„Když jsem hledala postavu Věry, tak jsem potřebovala postavu ženy, která když přijde, tak nikdo nepochybuje, že tam ta síla je, v typu postavy i v držení těla. Zároveň tam musí být ta křehkost. To vše ona splňovala. Přála jsem si, abych ji směla obsadit, a producenti byli natolik silní, že řekli ano, není to známá herečka, ale je to přesně ona, tak tomu věříme. Z reakcí diváků se zdá, že je Věra strhující figura.“

Václava i Věru vystavuje doba i okolí různým zkouškám. Václav odmítá vstoupit do komunistické strany, a tlak, kterému je po srpnu 1968 vystaven, je obrovský. Beata Parkanová dostala od svého dědy k dispozici i spis, který na něj komunisté vedli. Filmový příběh končí tím, jak se Václav a Věra stěhují jinam. V reálu to však bylo jinak.

Beata Parkanová a Martin Finger | Foto: Slavomír Kubeš, ČTK

„Ve skutečnosti se babička s dědou nestěhovali. Děda po srpnu 1968 psychiatricky onemocněl, propukly u něj těžké deprese. Byl v psychiatrických léčebnách, a když se vrátil, tak pracoval dál jako státní notář. Byl znovu přesvědčován, aby vstoupil do komunistické strany, on to pořád odmítal, a ta nemoc se mu v různých cyklech v životě vracela, podle toho jak ten tlak byl nesnesitelný. Ale nicméně to celoživotně ustál. Co všechno za to zaplatili, to by asi věděli jenom oni.“

Film Slovo vznikal v době coronavirových opatření. Slovenský koproducent filmu Maroš Hečko v tom našel překvapivou výhodu, pandemie totiž zařídila filmařům ideální podmínky pro natáčení v liduprázdných městech.