Josef Váňa na prahu sedmdesátky tráví v sedle hodiny denně

Legenda českých překážkových dostihů Josef Váňa starší na prahu sedmdesátky tráví v sedle několik hodin denně, jízda na koni jeho tělu prospívá. Trenérsky už ve stájích nedaleko Chyše na Karlovarsku ustupuje do pozadí. Méně času mu zabírá i jeho politická činnost, kdy je zastupitelem Karlovarského kraje. Trénování přenechává spíše jiným členům své rodiny. Slavný překážkový dostih Velkou pardubickou jel osmadvacetkrát, naposledy v roce 2014.

Je rád, že má následovníka, i když jeho stejnojmenný syn ukončil žokejskou kariéru v 27 letech na konci roku 2018. "Ono se není co divit, když máte 192 centimetrů a jste od čtrnácti let hladový. Málokdo to vydrží celý život, kór on, když měl tendence po dostihu sníst i dvanáct knedlíků," přiblížil řeholi, kdy si závodní jezdci musejí držet nízkou hmotnost. U koní a dostihů ale Josef Váňa mladší zůstal. "Našel se jako trenér a to mě těší, že si to začíná pomaličku dirigovat podle svého," řekl.