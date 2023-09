Jourová podle serveru Politico řekla, že se nebude ucházet o třetí mandát v EK

Česká zástupkyně v Evropské komisi Věra Jourova uvedla, že se nebude ucházet o třetí mandát v unijní exekutivě. Píše to server Politico, na jehož akci to Jourová prohlásila. Nynější místopředsedkyně EK podotkla, že ani neví, zda se vrátí do české politiky. Nevyloučila ani pauzu na "očistu" od politiky.

Podle serveru Politico bylo jen málo pravděpodobné, že by Jourová přesvědčila českou vládu, aby ji do komise znovu navrhla. Jourová totiž byla nominantkou Hnutí ANO Andreje Babiše, které je nyní v opozici, připomíná respektovaný bruselský server. Jourová v unijní exekutivě působí od roku 2014 a v nynější komisi Ursuly von der Leyenové je místopředsedkyní a komisařkou pro hodnoty a transparentnost.

Evropská komise ve stávajícím složení skončí příští rok. Každá unijní země pak navrhne svého zástupce v nové komisi. Kandidáti budou muset absolvovat slyšení a v europarlamentu, který musí poté komisi v hlasování schválit. V tisku se uvádí, že by o post mohli stát ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela nebo bývalá kandidátka na prezidenta Danuše Nerudová.