Jurečka: Bez reformy by musely v budoucnu klesnout důchody, nebo růst daně

Bez důchodové reformy by se musely v budoucnu výrazně snižovat důchody, nebo navyšovat daně. Navrhované změny včetně navyšování důchodového věku nad 65 let pomohou udržet propad systému penzí kolem jednoho procenta HDP, tedy zhruba na loňské úrovni. Novinářům to před jednání vlády řekl ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL). Kabinet dnes reformní důchodovou novelu schvaluje. Lídři vládních stran vystoupí v poledne na tiskové konferenci.

"Když neuděláme důchodovou reformu teď, bude to znamenat velký problém do budoucna. Pokud to nebude žádná vláda řešit, bude to v budoucnu znamenat buď výrazný propad výše důchodů, nebo zvýšení daní, aby se na důchody vybralo," uvedl Jurečka.

Společnost stárne a výdaje na penze rostou. Teď tvoří asi třetinu výdajů státu. Vládní důchodová novela počítá s navyšováním důchodového věku nad 65 let podle prodlužování života, snižováním výpočtu nových důchodů, minimální penzí ve výši 20 procent průměrné mzdy či dřívějším důchodem za práci v rizikovém prostředí. Podle opozičního hnutí ANO vládní koalice straší lidi, o reformě s vládou jednat dál nechce. S vládním plánem nesouhlasí ani odbory, rada postižených či rada seniorů.