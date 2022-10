Jurečka: ČR usiluje o to, aby EU uvolnila peníze na pomoc zemím s uprchlíky

Česko bude usilovat o to, aby EU uvolnila speciální balíček peněz na podporu států, které přijímají nejvíc válečných uprchlíků z Ukrajiny. Novinářům to před začátkem dvoudenního jednání ministrů práce a sociálních věcí členských států řekl český šéf resortu Marian Jurečka (KDU-ČSL). Podle něj možnost přesouvat nynější peníze ve fondech ke zvládnutí uprchlické vlny nestačí. "Opakovaně se snažím, abychom rozpohybovali Evropskou komisi k podpoře, aby vyčlenila prostředky. Nikoliv jen flexibilita a že je možné využít končící či nové programovací období (nynější prostředky z fondů). To je hezké a operativní, ale potřeba je tak velká - a ukazuje, že i v příštím roce bude, že je to pro některé státy velká zátěž," uvedl Jurečka. Podle něj je důležité, aby komise "dokázala uvolnit speciální balíček" ke zvládání uprchlické vlny. Podobně se při příchodu na jednání vyjádřili i zástupci některých dalších zemí. "Očekávám větší podporu EU, stejně jako Česko a Polsko, tak i Estonsko přijímá velké množství uprchlíků," uvedla Signe Riuisalová z Estonska. Ministři a ministryně práce členských států se dnes zaměří na zaměstnávání válečných uprchlíků a zvládání uprchlické vlny. V pátek pak budou diskutovat o opatřeních ke snížení dopadů energetické krize na domácnosti a k omezení takzvané energetické chudoby.