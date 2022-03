Koncert v Praze získal desítky milionů korun pro válčící Ukrajinu. Taková nabídka se odmítá, řekl Petr Janda z Olympicu

Dalších 158 milionů korun dorazilo do sbírky SOS Ukrajina neziskové organizace Člověk v tísni. Za vybranou částku zajistí humanitární pracovníci nejzákladnější potřeby pro oběti konfliktu.

Bez nároku na honorář vystoupilo 200 interpretů

Na koncertě vystoupilo bez nároku na honorář asi 200 interpretů. Například kapely Mirai, Chinaski nebo zpěváci Jaroslav Hutka či Marie Rottrová.

"Vnímáme to tak, že Ukrajinci brání svoje domovy. A nejenom ty své, ale vlastně i ty naše," prohlásil zpěvák Mirai Navrátil.

Petr Janda ze skupiny Olympic řekl, že taková nabídka se neodmítá. Člověk se v určitých věcech musí postavit na nějakou stranu a pro nás to bylo naprosto jednoznačné rozhodnutí, dodal Janda, který vystoupil s písní Slzy tvý mámy. On sám Ukrajinu několikrát navštívil. "Já to beru jako katastrofickou historickou nespravedlnost velkého národa vůči menšímu."

Tomáš Klus představil píseň Ukrajino, kterou napsal krátce po ruské agresi. Na koncertě vystoupily i soubory Národního divadla a Státní opery a to s písní Pochod Židů z opery Nabucco.

Koncert, který sledovalo asi 35 tisíc lidí všech generací, kteří zaplnili horní třetinu Václavského náměstí, zakončila ukrajinská hymna v podání sboristů Národního divadla pod vedením Jaroslava Kyzlinka.

Koncert vysílal rozhlas, televize i Česká centra

Jaroslav Hutka | Foto: Martina Schneibergová, Radio Prague International

Mnozí posluchači sebou přinesli vlajky Ukrajiny či Evropské unie a transparenty proti ruskému prezidentovi. Charitativní koncert odvysílal kromě České televize i Český rozhlas Radiožurnál nebo televize Nova a na svých facebookových platformách i desítky českých institucí i zahraniční pobočky Českých center ve světě.

Kromě umělců na pódiu promluvil například spoluzakladatel organizace Člověk v tísni Šimon Pánek, šéfdirigent České filharmonie Semjon Byčkov či britský hudebník a herec Chris Jagger, ktrý je mladší bratr frontmana skupiny The Rolling Stones Micka Jaggera.

Ukrajinský velvyslanec v ČR Jevhen Perebyjnis označil počínání ruských vojsk v jeho zemi za genocidu a ocenil českou pomoc. "Potřebujeme zbraně, zbraně, zbraně...," zdůraznil.

Český rozhlas připravuje benefiční koncert v Rudolfinu

Tomáš Klus | Foto: Martina Schneibergová, Radio Prague International

Nebyl to však jediný koncert pro Ukrajinu. Další se konal v Brně, kam přišlo na 3000 lidí. V Olomouci byla radnice nasvícená do ukrajinských barev a na programu koncertu bylo také hromadné odeslání dárcovských SMS zpráv.

V pondělí 14. března zazní v Rudolfinu benefiční koncert Českého rozhlasu a jeho Symfonického orchestru. Pod taktovkou Petra Popelky uvedou hudebníci Dvořákovu Novosvětskou i díla ukrajinských autorů. Celý výtěžek bude věnován do sbírky Člověka v tísni na pomoc Ukrajině.

Koncert bude k vidění v přímém videopřenosu na Facebooku Českého rozhlasu a živě ho odvysílají také stanice Dvojka a Vltava.