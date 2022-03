Jurečka: Příspěvek na ubytování uprchlíků bude 3000 Kč, na měsíc nejvýš 12.000

Lidé, kteří u sebe doma či ve svém volném bytě zdarma ubytují uprchlíky, budou moci získat příspěvek 3000 korun na osobu na měsíc na pokrytí nákladů. Na domácnost stát poskytne nejvýš 12.000 korun měsíčně. Podpora se začne vyplácet po 11. dubnu, a to zpětně i za březen. Schválila to dnes vláda. Na twitteru to oznámil ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL). Podle schváleného nařízení se nová dávka vyplatí tehdy, pokud příchozí v pokoji či bytě pobývali v měsíci nejméně 16 dní v kuse.

Ubytovaní musí mít prostor na odpočinek, pro přípravu jídla a osobní hygienu, záchod a přístup k pitné vodě. Podle podkladů k předpisu by se dávka měla vyplácet do konce června. Vláda by pak podle situace částku přehodnotila. Podpora se nezahrnuje do příjmu při posuzování nároku na dávky. Podle ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS) se také nebude danit. Při ubytování 100.000 lidí by výdaje činily do 300 milionů korun měsíčně.